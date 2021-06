Magdeburg

1. FC Magdeburg verpflichtet Freiburger Kath fest

24.06.2021, 18:12 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat nach zweimaliger Leihe Florian Kath vom Bundesligisten SC Freiburg fest verpflichtet. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Der 26-jährige Offensivspieler war bereits in der Saison 2016/2017 sowie in der vergangenen Spielzeit nach Magdeburg verliehen. Kath spielte zuvor bei der TSG Balingen in der Oberliga Baden-Württemberg und bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg in der Regionalliga Südwest. Er gehörte auch zum Profikader der Breisgauer, für die er 25 Mal in der Bundesliga und viermal in der 2. Bundesliga auflief.

Wie der Verein weiter mitteilte, gehört mit Tom Schlitter ein junger Torhüter aus den eigenen Reihen nun fest zum Kader. Der 19-Jährige saß in der vergangenen Spielzeit mehrfach bei Drittliga-Partien auf der Ersatzbank.