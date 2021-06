Saarbrücken

Mobile Teams impfen Genesene in saarländischen Pflegeheimen

24.06.2021, 18:17 Uhr | dpa

In 20 Senioreneinrichtungen im Saarland sollen in der nächsten Zeit 252 genesene Bewohner nach überstandener Covid-Erkrankung eine Impfung erhalten. Mobile Teams werden diese sogenannten Booster-Impfungen vornehmen, teilte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Donnerstag in Saarbrücken mit.

In Abstimmung mit der Saarländischen Pflegegesellschaft sowie der Liga der Wohlfahrtspflege und dem Pflege- und Behindertenbeauftragten seien spezifische Regelungen, Empfehlungen und Maßnahmen für die Träger der Einrichtungen erlassen worden. Das zurückgehende Infektionsgeschehen in den Pflegeheimen und das Voranschreiten des flächendeckenden Corona-Impfprozesses erlaubten dabei eine schrittweise Erleichterung der Schutzmaßnahmen, erklärte die Ministerin.