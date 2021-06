Edingen-Neckarhausen

Verkehrsunfall mit fünf Verletzten und drei Fahrzeugen

24.06.2021, 22:58 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall im Rhein-Neckar-Kreis sind am Donnerstag fünf Personen in drei Fahrzeugen verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Autofahrer übersah laut Polizei auf der A656 in Höhe von Edingen-Neckarhausen das Stauende vor einer Baustelle und prallte auf einen Pkw, in dem drei Personen im Alter von 36, 34 und 17 Jahren saßen. Ihr Auto wurde durch die Wucht auf ein anderes Fahrzeug geschoben, das mit einer 43-jährigen Person besetzt war. Alle fünf Personen mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Beide Fahrstreifen wurden für etwa zwei Stunden gesperrt.