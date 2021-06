Schwerin

Weitere Corona-Lockerungen - Kein Test mehr beim Friseur

25.06.2021, 01:38 Uhr | dpa

Heute treten in Mecklenburg-Vorpommern weitere Corona-Lockerungen in Kraft. So sind keine Negativtests mehr für die Innengastronomie sowie für Museen, Kinos oder Fitnessstudios nötig. Auch beim Friseur, im Kosmetikstudio oder im Tattoostudio muss kein Test mehr vorgelegt werden. Eine Testpflicht besteht aber weiterhin für Touristen bei der Anreise nach Mecklenburg-Vorpommern - nur dann nicht, wenn jemand seit mindestens 14 Tagen komplett geimpft ist oder von einer Covid-Erkrankung genesen ist.

Clubs und Diskotheken dürfen mit einer Testpflicht wieder für Tanzveranstaltungen öffnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern liegt bei zwei Infektionen je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen - die niedrigste bundesweit.