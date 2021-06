Nottuln

100 Kilometer mit dem Rollator: 97-Jährige erreicht Ziel

25.06.2021, 01:38 Uhr | dpa

Nach einem Monat täglicher Rollator-Runden knackt die 97-jährige Münsterländerin Marietheres Wübken mit ihrem Spendenlauf am heutigen Nachmittag (gegen 17.00 Uhr) die 100 Kilometer Marke. Das angegebene Spendenziel hat sie mit rund 56.000 eingeworbenen Euros um etwa das 30-fache überschritten, wie es bei der Hilfsorganisation Mary's Meals hieß, die die Aktion organisiert hat und mit den Spenden Schulmahlzeiten für Kinder in armen Ländern finanziert.

"Ich freue mich, dass ich am Ende meines Lebens noch ein bisschen was dazu beitragen kann, Gutes zu tun", sagte die 97-Jährige der Deutschen Presseagentur. Ihren täglichen Runden einen Sinn zu geben, habe ihr große Freude bereitet. Zur 100 Kilometer-Marke soll nun noch mal der ganze Ort mobilisiert werden: Unterstützer der Aktion seien aufgerufen, Wübkens tägliche Runde zu gehen und so zusätzliches Geld für den guten Zweck zu sammeln, kündigte der Hilfsverein an. Ihre täglichen Spaziergänge einstellen, will Wübken vorerst nicht: Sie sei stets viel gelaufen und werde das auch weiter tun.