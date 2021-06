Marisfeld

18-Jährige bei Unfall schwer verletzt

25.06.2021, 07:55 Uhr | dpa

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall im Landkreis Hildburghausen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr die junge Frau am Donnerstagnachmittag von Marisfeld in Richtung Themar und kam mit ihrem Auto aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Ihr Wagen habe sich mehrmals überschlagen. Die 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt.