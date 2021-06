Offenbach am Main

Temperaturen steigen wieder: Schauer und Gewitter möglich

25.06.2021, 08:20 Uhr | dpa

Die Hessen können sich am Wochenende auf wärmere Temperaturen und teils freundliches Wetter freuen, müssen jedoch zeitweise mit erhöhter Gewittergefahr rechnen. Am Freitag seien im Süden und Osten Gewitter mit Starkregen möglich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ansonsten sei es im Land wolkig, aber trocken - bei maximal 21 bis 23 Grad.

Am Samstag beruhige sich das Wetter zunehmend. Laut DWD bleibt es meist niederschlagsfrei und die Höchsttemperaturen klettern auf 25 bis 27 Grad.

Auch am Sonntag sei es zunächst heiter bis wolkig, so der Meteorologe. Vereinzelt könne etwa in Südhessen die 30-Grad-Marke geknackt werden. Im Nachmittagsverlauf oder in der Nacht zum Montag ziehen dann nach DWD-Angaben von Südwesten her Schauer und Gewitter auf, die sich nach Osten ausweiten.

Zu Wochenbeginn sind Unwetter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen laut Vorhersage am Montag zunächst weiter an, ehe sie im Wochenverlauf wieder sinken.