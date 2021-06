Rostock

Basketballer Loesing bleibt Rostock Seawolves treu

25.06.2021, 11:14 Uhr | dpa

Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves und Brad Loesing haben den Vertrag um ein Jahr bis zum Saisonende 2021/2022 verlängert. Das teilte der Club am Freitag mit. "Wir freuen uns, dass wir mit Brad einen weiteren wichtigen Eckpfeiler der vergangenen Saison in der Mannschaft halten können und somit weiter auf Kontinuität setzen", sagte Trainer Christian Held. In der zurückliegenden Spielzeit hatte der der Deutsch-Amerikaner in allen 34 Partien der Seawolves auf dem Platz gestanden. Im Schnitt kam Loesing auf etwas mehr als 26 Minuten Einsatzzeit, erzielte 10,9 Punkte und verbuchte 3,9 Assists.