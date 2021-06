Holdorf

Polizei entdeckt verdorbene Lebensmittel in Transporter

25.06.2021, 12:59 Uhr | dpa

Bei der Kontrolle eines Transporters auf einer Raststätte im Kreis Vechta hat die Autobahnpolizei verdorbene Lebensmittel entdeckt. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, waren in dem ungekühlten Fahrzeug Fisch und Fleisch, die bei minus 18 Grad hätten transportiert werden müssen. Bei der Kontrolle am vergangenen Mittwoch nahe der Gemeinde Holdorf fanden Polizei und Fachkräfte der Lebensmittelüberwachung außerdem Waren, die bereits seit 2019 und 2020 abgelaufen waren. Den Ermittlungen zufolge war die Lieferung für Restaurants bestimmt. Verantwortlich für den Transport war demnach ein Lebensmittelhändler aus Düsseldorf.