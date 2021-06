Bingen am Rhein

Mehr Güterumschlag in Binnenhäfen im ersten Quartal

25.06.2021, 13:01 Uhr | dpa

Die Häfen an Flüssen in Rheinland-Pfalz haben im ersten Quartal etwas mehr Güter umgeschlagen als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mitteilte, stieg der Umschlag um zwei Prozent auf 5,8 Millionen Tonnen. Mit 2,64 Millionen Tonnen konnten die Häfen knapp sieben Prozent mehr Versand verbuchen. Leicht rückläufig war der Empfang von Gütern: Er sank um 1,6 Prozent auf 3,14 Millionen Tonnen. Chemische Erzeugnisse machten den größten Teil der Umschlagmenge aus. Mit 1,52 Millionen Tonnen betrug das Plus 25,3 Prozent.

Ludwigshafen blieb insgesamt der rheinland-pfälzische Hafen mit dem größten Güterumschlag. In der Stadt am Rhein hat der Chemieriese BASF seinen Stammsitz. Im Vergleich zum Mainzer Hafen, wo 0,86 Millionen Tonnen umgeschlagen wurden, schaffte Ludwigshafen mehr als zwei Millionen Tonnen.