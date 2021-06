Landau in der Pfalz

84-Jähriger stirbt nach Sturz mit E-Scooter

25.06.2021, 14:21 Uhr | dpa

Nach einem Sturz mit einem E-Scooter ist in Landau ein 84 Jahre alter Mann in einem Krankenhaus gestorben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, war der Mann Mitte Juni auf einer abschüssigen Straße gestürzt. Dabei verletzte sich der Senior an Kopf und Bein, er starb zwei Tage später. Die Behörden gingen nach eigenen Angaben nicht von Fremdverschulden aus. Die Höchstgeschwindigkeit des Rollers soll bei 20 Kilometern pro Stunde gelegen haben. Ein gültiges Versicherungskennzeichen fehlte. Daher wurde vor dem Tod des Rollerfahrers ein Strafverfahren gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.