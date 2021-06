Bad Homburg vor der Höhe

Tennisspielerin Siniakova steht im Finale von Bad Homburg

25.06.2021, 15:50 Uhr | dpa

Im Falle eines Siegs im Halbfinale von Bad Homburg würde Angelique Kerber im Endspiel auf Katerina Siniakova treffen. Die tschechische Tennisspielerin siegte am Freitag 6:2, 6:4 gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo und zog als Erste ins Finale ein. Wenige Stunden zuvor hatte die Weltranglisten-76. Siniakova gegen Laura Siegemund gewonnen, nachdem wegen des Dauerregens die Partien vom Donnerstag verschoben worden waren.

Kerber gewann ihr Viertelfinale am Mittag 2:6, 6:3, 6:3 gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova und trifft am Abend (18.00 Uhr) auf die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien. Das Endspiel wird am Samstag ausgetragen.