Bedburg-Hau

Frau fällt beim Abfälle entsorgen in Container

25.06.2021, 15:59 Uhr | dpa

Eine Frau (62) ist beim Entsorgen von Gartenabfällen in Bedburg-Hau drei Meter tief in einen Container gefallen. Die Feuerwehr rettete sie.

Wie die Einsatzkräfte am Freitag berichteten, hatte die Frau zusammen mit ihrem Mann Grünabfälle in den hohen Stahlcontainer geworfen und war dabei hinunter gestürzt. Sie klagte über Schmerzen am Rücken, das Personal der Müllumladestation rief die Feuerwehr. Sie barg die Frau, die danach in ein Krankenhaus kam.