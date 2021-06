Würzburg

Verdächtiger von Würzburg war in psychiatrischer Behandlung

25.06.2021, 20:59 Uhr | dpa

Der Verdächtige der Messerattacke von Würzburg mit drei Toten war in psychiatrischer Behandlung. Das sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in Würzburg.