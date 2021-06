Weimar

Göring-Eckardt soll Grünen-Liste für Bundestagswahl anführen

26.06.2021, 01:19 Uhr | dpa

Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion Katrin Göring-Eckardt soll erneut die Liste der Thüringer Grünen für die Bundestagswahl im Herbst anführen. Eine Entscheidung darüber soll bei der am heutigen Samstag (10.00 Uhr) startenden Landesdelegiertenkonferenz der Thüringer Grünen in Weimar fallen. Nach Angaben des Landesverbandes gibt es für Listenplatz eins keine Gegenbewerber. Bisher sind die Thüringer Grünen nur mit Göring-Eckardt als Abgeordnete im Bundestag vertreten.

Am Sonntag will die Partei ein Wahlprogramm für die geplante Neuwahl des Thüringer Landtags verabschieden. Nach bisherigen Plänen soll der Landtag am 26. September zusammen mit dem Bundestag neu gewählt werden. Allerdings muss sich das Parlament vorher noch mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit auflösen. Dafür ist der 19. Juli vorgesehen. Auf einen entsprechenden Auflösungsantrag hatten sich am Donnerstag die Fraktionsspitzen von Linke, SPD, Grünen und der CDU verständigt.