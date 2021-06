Stralsund

"Crystal Endeavor" wird in Stralsund getauft und übergeben

26.06.2021, 03:28 Uhr | dpa

Das auf der Werft in Stralsund gebaute Expeditions-Kreuzfahrtschiff "Crystal Endeavor" wird am Samstag (ab 09.00 Uhr) getauft und dann feierlich an den Eigentümer, die Reederei Crystal Expedition Cruises, übergeben. Zur Zeremonie haben sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) angekündigt.

Das Schiff war im August 2018 im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Kiel gelegt worden. Ursprünglich sollte das Schiff, dessen Auftragsvolumen Insidern zufolge bei rund 350 Millionen Euro lag, schon 2020 fertig sein. Die Corona-Pandemie hatte diesen Plänen aber einen Strich durch Rechnung gemacht.