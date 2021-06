Bremerhaven

Bremer CDU trifft sich zum Landesparteitag

26.06.2021, 08:32 Uhr | dpa

Bremens größte Oppositionspartei CDU kommt heute zu ihrem Landesparteitag in Bremerhaven zusammen. Neben Berichten des Landesvorsitzenden Carsten Meyer-Heder und des Fraktionsvorsitzenden Thomas Röwekamp beraten die Teilnehmer verschiedene Anträge, bei denen es unter anderem um die Bekämpfung des Linksextremismus und die Pläne für einen Weltraumbahnhof in der Nordsee geht.

Im Mittelpunkt steht nach Parteiangaben aber der Auftakt und die Einstimmung auf die Bundestagswahl am 26. September. Dazu werde CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak per Videobotschaft über das Wahlprogramm informieren. Die CDU stellt in der Bremischen Bürgerschaft die stärkste Fraktion. Sie wurde bei der Bürgerschaftswahl 2019 stärkste Kraft und verwies die SPD damit erstmals seit Jahrzehnten auf den zweiten Platz.