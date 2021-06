Dranske

Wohnmobil brennt auf Rügener Campingplatz

26.06.2021, 14:48 Uhr | dpa

Auf einem Campingplatz im Norden der Insel Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Samstag ein Wohnmobil in Brand geraten. Ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge in der Nähe konnte verhindert werden, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der Besitzer des Wohnmobils war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in seinem Fahrzeug. Das Wohnmobil wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr nutzbar ist. Der Sachschaden beträgt rund 45.000 Euro. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.