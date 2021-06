Rostock

Zwei neue Corona-Infektionen in MV

26.06.2021, 16:14 Uhr | dpa

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat am Samstag zwei neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind zehn weniger als am Freitag und genauso viele wie am Samstag vor einer Woche, wie das Amt mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern blieb bei 2,1. Vor einer Woche lag sie bei 2,2. In den Regionen reicht die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen von 0,0 im Landkreis Vorpommern-Greifswald bis 4,7 im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Das Amt meldete am Samstag keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, so dass die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie bei 1152 bleibt. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land erhöhte sich auf 44.136. Als genesen gelten 42.872 Menschen. Aktuell liegen 19 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus, 9 davon auf der Intensivstation. Dies ist keine Veränderung zum Vortag.