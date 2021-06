Willich

Fortuna Düsseldorf auch im zweiten Test in Torlaune

26.06.2021, 16:29 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf präsentierte sich auch im zweiten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison in Torlaune. Das Team des neuen Trainers Christian Preußer kam am Samstagnachmittag zu einem deutlichen 9:0 (2:0) beim Niederrhein-Bezirksligisten SC Schiefbahn. Jeweils zweimal trafen Kelvin Ofori, Felix Klaus und Lex-Tyger Lobinger, Sohn des einstigen deutschen Weltklasse-Stabhochspringers Tim Lobinger. Den ersten Test hatte die Fortuna am Mittwoch 11:0 beim Oberligisten TSV Meerbusch gewonnen.