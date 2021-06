Norderstedt

Eintracht Norderstedt zum sechsten Mal Hamburger Pokalsieger

26.06.2021, 17:46 Uhr | dpa

Die Fußballer von Eintracht Norderstedt stehen als Hamburger Vertreter in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. Im Duell zweier Regionalligaclubs setzte sich der Titelverteidiger am Samstag mit 1:0 (1:0) gegen Teutonia 05 durch. Schütze des einzigen Tores war Jan Lüneburg (45.+1 Minute). Nach dem coronabedingten Abbruch der Saison 2020/21 hatte der Hamburger Fußball-Verband (HFV) das Entscheidungsspiel angesetzt.

Für die Norderstedter war es der sechste Sieg im Hamburger Pokal. In der abgelaufenen Saison hatte die Eintracht in der ersten Hauptrunde 0:7 gegen Bayer Leverkusen verloren. Gegen wen die Mannschaft von Trainer Jens Martens in diesem Jahr antritt, wird am 4. Juli ausgelost.