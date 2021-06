Bad Doberan

Autos stoßen an Kreuzung zusammen: Fünf Verletzte

27.06.2021, 08:56 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Bad Doberan (Landkreis Rostock) sind fünf Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Ein 33 Jahre alter Autofahrer habe an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 71-Jährigen missachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Danach stießen die zwei Wagen am Samstagabend zusammen. Die Männer und ihre Beifahrerinnen erlitten den Angaben nach schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in Kliniken. Ein weiterer Mitfahrer des 33-Jährigen wurde leicht verletzt.