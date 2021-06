Heidelberg

Schwimmerin aus Neckar gerettet

27.06.2021, 10:34 Uhr | dpa

Eine Schwimmerin ist in Heidelberg aus dem Neckar gerettet worden. Zeugen meldeten der Polizei am frühen Sonntagmorgen, dass eine Frau im Neckar schwimmt, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Tatsächlich waren zwei Menschen im Wasser: Ein Mann hatte den Angaben zufolge zunächst versucht, der Frau zu helfen und rettete sich ans Ufer. Ein Rettungsschwimmer und ein Polizist holten die Frau aus dem Fluss. Sie war stark unterkühlt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.