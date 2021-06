Großostheim

Zusammenstoß zweier Autos: 34-Jähriger stirbt

27.06.2021, 12:52 Uhr | dpa

Zwei Autofahrer sind in Unterfranken mit ihren Wagen zusammengestoßen - ein 34-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag prallten die Fahrzeuge aus ungeklärter Ursache am frühen Morgen in einer Kurve bei Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) zusammen. Die beiden 21 und 34 Jahre alten Fahrer wurden in Kliniken eingeliefert, wo der Ältere wenig später starb.