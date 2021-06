Heidelberg

Polizei muss nach Angriffen und Beleidigungen räumen

27.06.2021, 14:50 Uhr | dpa

In Heidelberg sind am Wochenende Polizisten nach eigenen Angaben übel beleidigt und mit Flaschen beworfen worden. Es gab zudem Versuche, Festnahmen zu verhindern.

Auf der Heidelberger Neckarwiese versammelten sich am späten Samstagabend bis zu 1500 Menschen, rund 100 unter ihnen waren laut Polizei betrunken. Da sie Pyrotechnik zündeten, wurde die Neckarwiese geräumt. Währenddessen wurden Flaschen geworfen und Beamte beleidigt. Die Polizei ermittelt. Nach Mitternacht fanden sich rund 100 Personen um den Bismarckparkplatz ein, die laut Polizeibericht vom Sonntag ebenfalls äußerst aggressiv waren. Der Platz wurde geräumt.

In der Unteren Straße wurden nach der Räumung der Neckarwiese rund 1000 Menschen gezählt. Die Corona-Regeln wurden den Angaben zufolge nicht eingehalten. "Aufgrund der aufgeheizten Grundstimmung und um eine Eskalation der Lage zu verhindern, wurde zunächst auf eine Räumung verzichtet", teilte ein Polizeisprecher mit.

Im Bereich der Heidelberger Hauptstraße sollte ein Mensch wegen Beamtenbeleidigung festgenommen werden. Bei der Feststellung seiner Personalien solidarisierten sich Umstehende mit ihm, so dass dessen Abtransport nur mit einer Polizeikette gelang. Die Polizei musste wegen der Gegenwehr Schutzhelme tragen. Vereinzelt setzten die Beamten dabei auch Schlagstöcke ein, hieß es weiter.

Der Bereich der Heiliggeistkirche - wo laut Polizei 200 aggressive und betrunkene Menschen waren - wurde ebenfalls mit einer Polizeikette geräumt, um Ausschreitungen zu verhindern. Auch hier wurde ein Mensch wegen Beamtenbeleidigung festgenommen. Danach entdeckte die Polizei auf der Alten Brücke 200 bis 300 Menschen, die ausufernd Alkohol konsumierten. Auch dieser Ort wurde geräumt.

In Mannheim lockten die sommerlichen Temperaturen am Samstagabend ebenfalls viele Menschen ins Freie. Auf der Neckarwiese waren am frühen Abend rund 500 Menschen mit lauter Musik und in ausgelassener Partystimmung versammelt. Am Strandbad zählte die Polizei rund 100 Menschen. Zu besonderen Vorkommnissen kam es nicht.