Müncheberg

Mit Auto gegen Baum geprallt: 68-Jähriger stirbt

27.06.2021, 14:55 Uhr | dpa

Ein 68-Jähriger ist nach einer Kollision mit einem Baum in Müncheberg östlich von Berlin gestorben. Der Mann war mit seinem Fahrzeug in der Nacht zum Sonntag auf der L36 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum fuhr, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Ersthelfer versorgten den schwer verletzten Mann, bis Rettungskräfte eintrafen. Noch während der medizinischen Versorgung musste der 68-Jährige reanimiert werden und starb schließlich am Unfallort. Die Landstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt.