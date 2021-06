Oberhausen

Brand von Gartenlaube: 20 Sittiche in Voliere verendet

27.06.2021, 16:28 Uhr | dpa

Eine Gartenlaube in Oberhausen steht im Vollbrand. Foto: -/Feuerwehr Oberhausen/dpa (Quelle: dpa)

Beim Brand einer Gartenlaube in Oberhausen sind am Sonntagvormittag etwa 20 Sittiche in einer angrenzenden Voliere verendet. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und eine Ausbreitung auf angrenzende Lauben verhindern. 19 Einsatzkräfte seien etwa anderthalb Stunden im Einsatz gewesen, berichtete die Feuerwehr Oberhausen.