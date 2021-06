Flensburg

Landespokalsieger Weiche Flensburg 08 erreicht DFB-Pokal

27.06.2021, 19:07 Uhr | dpa

Die Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 haben die erste Hauptrunde des lukrativen DFB-Pokalwettbewerbs erreicht. Die Flensburger setzten sich am Sonntag im Landespokal-Endspiel in Malente knapp mit 2:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung gegen den 1. FC Phönix Lübeck und durch und sicherten sich die Trophäe nach 2018 zum zweiten Mal. Damit ist den 08ern eine garantierte Einnahme von rund 140 000 Euro für die Cup-Erstrunden-Teilnahme auf Bundesebene sicher. Den entscheidenden Treffer zum Sieg markierte Martin Pitter in der 114. Minute.

Im Halbfinale hatte Weiche Flensburg mit einem 2:1 Titelverteidiger SV Todesfelde entthront. Der 1. FC Phönix Lübeck hatte Mitte dieser Woche den TSB Flensburg ebenfalls mit 2:1 besiegen können.