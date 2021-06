Seebach

Motorradfahrer stürzt und fällt 30 Meter-Böschung runter

27.06.2021, 19:42 Uhr | dpa

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag mit seiner Maschine gestürzt und 30 Meter eine Böschung hinuntergefallen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf der B500 am Mummelsee in Baden. In einer Kurve hatte der Fahrer die Kontrolle über seine Maschine verloren. Eine entgegenkommende Motorradfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls.

Der 29-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste von der Bergwacht mit einer Seilrettung geborgen werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Karlsruhe geflogen. Die ebenfalls verletzte Frau kam per Krankenwagen in eine Klinik. An den Motorrädern entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Die B500 war für die Dauer der Bergung in beide Richtungen gesperrt.