Freiburg im Breisgau

SC Freiburg befördert Torhüter-Talent Atubolu

28.06.2021, 10:52 Uhr | dpa

Torhüter-Talent Noah Atubolu rückt in den Profikader des SC Freiburg auf. Der 19-Jährige habe seinen Vertrag im Breisgau verlängert und werde neben Mark Flekken und Benjamin Uphoff zum Erstliga-Trio gehören, teilte der badische Fußball-Bundesligist am Montag mit. Die Vertragslaufzeit nannte der Club wie gewohnt nicht. Atubolu stammt aus der Jugend des Clubs. Der gebürtige Freiburger war in der vergangenen Saison mit der zweiten Mannschaft in die 3. Liga aufgestiegen und soll dort auch weiter Spielpraxis sammeln.