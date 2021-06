Velbert

Fahrer mit 3,2 Promille und Tochter im Auto unterwegs

28.06.2021, 12:31 Uhr | dpa

Mit seiner keine zehn Jahre alten Tochter im Auto ist ein Mann völlig betrunken am helllichten Tag durch Velbert gefahren. Als er für einen Alkoholtest aussteigen sollte, "konnte er sich kaum auf den Beinen halten" und hatte eine Alkoholfahne, teilte die Polizei am Montag mit. Mehr als 3,2 Promille wurden bei der Kontrolle am Sonntagmittag angezeigt. Im Auto hatte der Mann eine offene Flasche Wodka.

Zeugen hatten die Polizei informiert, weil der Autofahrer in Schlangenlinien kurvte und immer wieder in den Gegenverkehr geraten war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, den Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Die Tochter wurde ihrer Großmutter übergeben, das Jugendamt informiert. Das genaue Alter des Kindes wollte die Polizei nicht nennen.