Schwerin

Wirtschaft in MV will künftige Regierung in Pflicht nehmen

28.06.2021, 13:55 Uhr | dpa

Matthias Belke bei einem Unternehmensbesuch. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild (Quelle: dpa)

Pinnen

Drucken

Mailen

Redaktion

Die Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns verlangt von der künftigen Landesregierung bessere Rahmenbedingungen für Mittelstand und Industrie. Besonders wichtig seien dabei eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur und der flächendeckende Ausbau des Breitband- und des Mobilfunknetzes. Nur dann könnten Unternehmen erfolgreich digitale Prozesse umsetzen und neue Geschäftsmodelle etablieren, sagte Matthias Belke, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin am Montag in der Landeshauptstadt. Die drei Industrie- und Handelskammern des Landes legten am Montag einen 14 Punkte umfassenden Katalog mit ihren wirtschaftspolitischen Forderungen zur Landtagswahl im September 2021 vor. Es müsse Aufgabe aller Ressorts der neuen Landesregierung sein, den Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern zu stärken. Gefordert werden die konsequente Umsetzung der regionalen Innovationsstrategie und ein verstärkter Transfer aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen in die Unternehmen.