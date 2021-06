Bad Langensalza

Insektenspray verursachte Explosion in Bad Langensalza

28.06.2021, 14:13 Uhr | dpa

Eine auf dem Herd abgestellte Flasche mit Insektenspray hat die Explosion in Bad Langensalza verursacht. Zu dieser Erkenntnis kamen die Ermittler nach einer Brandortuntersuchung, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Wohnung einer 57 Jahre alten Frau in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) war es am Samstag zu einer Explosion gekommen, bei der die Frau schwer verletzt wurde. Eine weitere Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Explosion ließ unter anderem Fensterscheiben zerbersten und zerstörte die Wohnung, so dass diese vorübergehend unbewohnbar wurde.

Nach Angaben der Polizei hatte die Frau die Insektensprayflasche erst benutzt und dann auf dem Herd abgestellt, den sie anschaltete. Dadurch sei nicht nur die Flasche explodiert, sondern auch das "Aerosolgemisch in der Luft entzündete sich", wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.

Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Gegen die 57-Jährige werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt.