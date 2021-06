Halle (Saale)

Handwerk beklagt Mangel an Fachkräften für mehr Klimaschutz

28.06.2021, 16:47 Uhr | dpa

Ob Schornsteinfeger oder Techniker für Gebäude und Heizungen: Das Handwerk in Sachsen-Anhalt beklagt einen Mangel an Bewerbern und Fachkräften in diesen Berufen. Um die Klimaziele des Bundes umsetzen zu können, benötige es zunächst die Grundlage dafür - wie hoch qualifizierte Mitarbeiter. Diese seien derzeit nicht im ausreichenden Umfang vorhanden, sagte der Präsident der Handwerkskammer Halle, Thomas Keindorf, am Montag.

Der Mangel an Auszubildenden und die demografisch bedingte Überalterung der Belegschaften führe dazu, dass die erforderlichen Spezialisten mittelfristig fehlen werden. Nötig sei eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz von Handwerksberufen und der Ausbildung. Dazu bedürfe es einer umfassenden Berufsorientierung in den Schulen.