Vellmar

Lebensgefährlicher Angriff auf Firmen-Chef: Täter gesucht

28.06.2021, 17:16 Uhr | dpa

Nach dem lebensgefährlichen Angriff auf einen Firmenchef im nordhessischen Vellmar wird der Tatverdächtige noch gesucht. Der 56-Jährige war auf dem Gelände seiner Firma am Freitagmorgen mit einem unbekannten Gegenstand am Kopf schwer verletzt worden. Er hatte die Polizei selbst alarmiert, bevor er zusammenbrach. Die Hintergründe des versuchten Tötungsdelikts seien noch unklar, teilte die Polizei am Montag mit. Das Opfer sei bisher noch nicht vernehmungsfähig und vom Angreifer fehle noch weiterhin jede Spur. Zur Aufklärung der Tat hat die Polizei eine Arbeitsgruppe eingerichtet und bittet nun um Zeugen.