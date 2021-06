Grevenbroich

Fünf Menschen bei Linienbus-Unfall in Grevenbroich verletzt

28.06.2021, 17:56 Uhr | dpa

Fünf Menschen haben bei einem Unfall zwischen zwei Linienbussen in Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss Verletzungen davongetragen. Zu dem Zusammenstoß sei es am Montagmittag auf dem Bahnhofsvorplatz gekommen, berichtete die Polizei. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei das eine Fahrzeug auf das andere aufgefahren. Dadurch hätten sich fünf Menschen im hinteren Bus verletzt - ein Mann und drei Frauen leicht, eine Frau schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.