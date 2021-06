Eschborn

Pedale verwechselt: Autofahrer fährt Frau an

28.06.2021, 18:28 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat in Eschborn beim Einparken das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und dadurch einen schweren Unfall verursacht. Eine 83 Jahre alte Frau sei angefahren und zwischen dem Wagen und einer Steinmauer eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge ist die Seniorin eine Familienangehörige des 84 Jahre alten Autofahrers. Sie sei aus dem Wagen des Mannes gestiegen, um ihn in einen Parkplatz einzuweisen. Die Frau sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Aktuell befinde sie sich nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Neben der Steinmauer wurden der Wagen, ein Carport und ein Roller beschädigt. Die Höhe des Schadens hat die Polizei zunächst nicht beziffert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hat die Polizei das Auto eingezogen.