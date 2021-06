Fürth

Aufsteiger Fürth nimmt Training am Samstag auf

28.06.2021, 20:00 Uhr | dpa

Der Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth startet in dieser Woche in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach zwei Tagen Leistungsdiagnostik werden die Fußballer von Trainer Stefan Leitl am Samstag (16.00 Uhr) erstmals gemeinsam auf dem Platz trainieren. Das gaben die Fürther am Montag bekannt. Die Franken bestreiten die erste Einheit im Stadion, damit 500 Zuschauer dabei sein können.

In der Zeit danach sind dann drei Testspiele gegen den FC Bayern II (9. Juli), die Würzburger Kickers (14. Juli) und den FC Ingolstadt (17. Juli) geplant, ehe das Leitl-Team vom 18. bis 24. Juli in ein Trainingslager nach Neukirchen am Großvenediger in Österreich reist.