Eschborn

82-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Linienbus

28.06.2021, 21:45 Uhr | dpa

Eine 82-jährige Autofahrerin ist am Montag im Raum Olsberg im Hochsauerlandkreis bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Linienbus ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die Frau kurz nach 17.00 Uhr auf der Bundesstraße 480 in Richtung Wiemeringhausen unterwegs, als sie mit ihrem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort gegen den Bus prallte. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. In dem Linienbus wurde ein 87-Jähriger verletzt, er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Arnsberg. Die Strecke zwischen Assinghausen und Wiemeringhausen war zeitweise gesperrt.