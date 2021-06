Darmstadt

Darmstadt 98 leiht Benjamin Goller von Werder Bremen aus

28.06.2021, 22:03 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat sich für die kommende Saison mit Benjamin Goller verstärkt. Der 22 Jahre alte Flügelspieler kommt auf Leihbasis vom Bundesliga-Absteiger Werder Bremen, für den er seit 2019 elf Pflichtspiele bestritt. In der vergangenen Saison war Goller an den Karlsruher SC ausgeliehen. "Wir sind froh, dass die Leihe geklappt hat und wir in der anstehenden Spielzeit einen Spieler an Bord haben, der seine Zweitliga-Qualitäten bereits unter Beweis gestellt hat", sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann am Montag über den Neuzugang.