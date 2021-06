Hildesheim

Prozess um versuchten Doppelmord: Urteil erwartet

29.06.2021, 00:33 Uhr | dpa

Im Prozess um die versuchte Tötung von zwei Frauen im Trennungsstreit werden am Dienstag die Plädoyers und das Urteil im Landgericht Hildesheim erwartet. Angeklagt ist ein 42-Jähriger, der zum Prozessauftakt erklären ließ, er habe niemanden umbringen wollen. Der Deutsche hatte im Dezember in Uetze seiner Schwägerin mit einer Pistole aus kurzer Distanz ins Gesicht geschossen, als sie seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau zur Hilfe geeilt war. Das Projektil trat laut Anklage an der rechten Wange der Frau ein und an ihrem rechten Ohr wieder aus.

Am ersten Verhandlungstag hatte die Strafkammer erklärt, dass auch eine Verurteilung wegen versuchten Mordes aus niedrigen Beweggründen in Betracht komme. (Az.: 12 Ks 17 Js 48178/20)