Schwerin

SPD und CDU legen Bilanz ihrer Regierungsarbeit seit 2016 vor

29.06.2021, 01:57 Uhr | dpa

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, spricht im Bundesrat. Foto: Wolfgang Kumm/dpa (Quelle: dpa)

Kurz vor Ende der Wahlperiode in Mecklenburg-Vorpommern ziehen SPD und CDU eine Bilanz ihrer fünfjährigen Zusammenarbeit. Dafür treten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihr Stellvertreter, Wirtschaftsmister Harry Glawe (CDU), heute (13.00 Uhr) in Schwerin vor die Presse. Beide Parteien hatten sich nach der Wahl 2016 für die Fortsetzung ihrer Koalition entschieden und die Ziele in einem 457 Punkte umfassenden Vertrag fixiert.

Als eines der wichtigsten von der SPD vorangetriebenen Projekte galt die Befreiung der Eltern von den Kita-Kosten. Seit Anfang 2020 ist die Kinderbetreuung im Nordosten beitragsfrei. Die CDU sorgte maßgeblich dafür, dass zusätzliche Polizeistellen bereitgestellt und die Finanzausstattung der Kommunen verbessert wurde.

Bereits in der Vorwoche hatte die oppositionelle Linke ein kritisches Fazit zur Regierungsarbeit gezogen. Demnach blieb Rot-Schwarz vielfach hinter den selbst gesteckten Zielen zurück. Mehr als 70 der vereinbarten Vorhaben seien nicht verwirklicht worden, hieß es.

In Mecklenburg-Vorpommern wird der Landtag am 26. September neu gewählt. An dem Tag findet auch die Bundestagswahl statt.