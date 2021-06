Syke

Fachleute bilden Gesseler Goldhort originalgetreu nach

29.06.2021, 02:12 Uhr | dpa

Eine Nachbildung des Gesseler Goldschatzes soll wissenschaftliche Untersuchungen erleichtern. Die Repliken sollen am Dienstag in Syke im Landkreis Diepholz vorgestellt werden. Wie das Forum Gesseler Goldhort mitteilte, sollen die Nachbildungen künftig mit drei originalen Stücken im Museumsneubau in Syke gezeigt werden.

Im Jahr 2011 war nahe dem Syker Ortsteil Gessel ein 3300 Jahre alter Goldhort gefunden worden. Dem Forum Gesseler Goldhort zufolge handelte es sich um einen der größten Goldfunde aus prähistorischer Zeit in Mitteleuropa. Der Goldhort ist seit 2020 in einer Erweiterung des Kreismuseums Syke zu sehen, der Schatz gehört dem Landesmuseum Hannover.