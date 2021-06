Tanna

Reh springt auf Straße: Motorradfahrer verletzt sich schwer

29.06.2021, 05:57 Uhr | dpa

Im Saale-Orla-Kreis ist ein Motorradfahrer gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Vor dem 45-Jährigen sei zwischen Mielesdorf und Zollgrün plötzlich ein Rehbock auf die Straße gesprungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Durch eine Notbremsung habe der Mann zwar einen Zusammenstoß verhindern können, er sei dann jedoch gestürzt. Rettungskräfte brachten ihn nach dem Unfall am späten Montagabend in eine Krankenhaus. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich gewesen.