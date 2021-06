Gevelsberg

Lastwagen touchiert Eisenbahnbrücke: Öl läuft aus

29.06.2021, 08:10 Uhr | dpa

Ein Lastwagen ist nach Angaben der Feuerwehr in Gevelsberg im Ennepe-Ruhr-Kreis gegen eine Eisenbahnbrücke gestoßen. Zu dem Vorfall kam es am Montag. Der Lastwagen sei zu diesem Zeitpunkt mit drei Trafo-Elementen beladen gewesen, berichteten die Einsatzkräfte am Dienstag. Das Fahrzeug habe das Bauwerk touchiert, woraufhin die Geräte umgekippt seien. In der Folge sei Öl von der Ladefläche auf die Fahrbahn gelaufen. Der dadurch ausgelöste Feuerwehr-Einsatz dauerte mehr als zwei Stunden an.