Würzburg

Basketballer Ward verlässt Bundesligist s.Oliver Würzburg

29.06.2021, 16:09 Uhr | dpa

Tyson Ward (l) von Würzburg in Aktion gegen Andreas Obst von Ulm. Foto: Heiko Becker/HMB Media/POOL/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Würzburg (dpa/lby) - Die Basketballer von s.Oliver Würzburg müssen in der nächsten Saison ohne Flügelspieler Tyson Ward auskommen. Der 24 Jahre alte Amerikaner wechselt zum Bundesliga-Rivalen Telekom Baskets Bonn, wie die Vereine am Dienstag mitteilten. Ward hatte in der vergangenen Saison sein BBL-Debüt gegeben und als Rookie auf Anhieb die meisten Spielminuten bei den Unterfranken gesammelt.