Darmstädter Testspiel gegen Hesperingen vor Zuschauern

29.06.2021, 17:33 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 kann das Testspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten Swift Hesperingen an diesem Donnerstag (19.00 Uhr) vor Zuschauern austragen. Maximal 500 Fans dürfen die Partie im Merck-Stadion am Böllenfalltor verfolgen, teilte der Verein am Dienstag mit. Voraussetzung für den Zutritt ins Stadion ist ein tagesaktueller und beglaubigter Negativtest oder der Nachweis, nach einer Corona-Erkrankung genesen oder vollständig geimpft zu sein.