Morbach

Wagen gerät in Gegenverkehr: Ein Toter und fünf Verletzte

29.06.2021, 21:29 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf Bundesstraße 327 nahe Morbach im Hunsrück ist ein 53 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, saß er am Steuer eines Pritschenwagens mit insgesamt vier Insassen. Auf einem leicht abschüssigen Stück sei der 53-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geraten und gegen einen Sattelzug geprallt. Ein Autofahrer unmittelbar hinter dem Pritschenwagen konnte nicht mehr bremsen und prallte in die Unfallstelle.

Die drei weiteren Insassen des Klein-Lastwagens wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des entgegenkommenden Lastwagens sowie der Autofahrer seien nach erster Einschätzung leicht verletzt, jedoch ebenfalls in Krankenhäuser gefahren worden. Die Bundesstraße wurde zwischen Hinzerath und Dreieck Morbach zunächst voll gesperrt.