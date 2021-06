Obersülzen

Unwetter über Rheinland-Pfalz: Unfälle und volle Keller

29.06.2021, 23:07 Uhr | dpa

Ein voll gelaufener Tunnel in Worms. Foto: --/Polizeidirektion Worms/dpa/Handout (Quelle: dpa)

Ein Unwetter mit Starkregen ist am Dienstag über Teile von Rheinland-Pfalz gezogen. Betroffen war vor allem das Gebiet um Bad Dürkheim. Dort liefen nach Angaben der Polizei Keller voll, und Straßen wurden überspült. An der Bundesstraße 271 sorgten heruntergerutschte Hänge für Behinderungen.

Eine 37 Jahre alte Frau geriet auf der nassen Straße zwischen Ungestein und Freinsheim mit ihrem Wagen ins Schleudern. Sie kam auf einem Grünstreifen zum Stehen und wurde nach Polizeiangaben mit einem Schleudertrauma ins Krankenhaus gebracht. Ihre beiden Kinder im Alter von acht und zehn Jahren, die auch im Auto saßen, blieben unverletzt.

Auf der Bundesstraße 271 kam es laut Polizei an der Abfahrt Bad Dürkheim zu einem Auffahrunfall. Eine 41-Jährige hatte wegen eines Erdrutsches bremsen müssen. Eine hinter ihr fahrende 70-Jährige merkte dies zu spät und fuhr auf. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

Die Polizeiautobahnstation Montabaur berichtete von sechs Unfällen am Dienstagabend. "In fast allen Fällen war nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Unfallursache, wodurch die Unfallverursacher die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und überwiegend in die Mittelleitplanke oder gegen andere Fahrzeuge prallten", teilten die Beamten mit.

Dabei habe es zwei Verletzte gegeben: Auf der Autobahn 3 nahe Oberhaid stieß ein Fahrer mit einer Begrenzungsmauer zusammen und wurde leicht verletzt. Zudem schleuderte auf der A3 nahe Montabaur eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen in die Mittelleitplanke. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Schon am Nachmittag waren unter anderem in Laumersheim nahe Grünstadt zahlreiche Notrufe wegen voll gelaufener Keller eingegangen, wie die Polizei mitteilte. Im benachbarten Obersülzen hätten die Zufahrtsstraßen zeitweise gesperrt werden müssen, da die Ortschaft zum Teil überflutet wurde und das Wasser aus der Kanalisation herausgesprudelt sei.