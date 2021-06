Eisenach

Amtswechsel auf der Wartburg: Künftig Burghauptfrau Nentwig

30.06.2021, 02:14 Uhr | dpa

Auf der Wartburg wird am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) ein Chefwechsel vollzogen. Ihr langjähriger Burghauptmann Günter Schuchardt wird offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Er war seit 1995 Chef der Wartburg, die seit 1999 zum Unesco-Weltkulturerbe gehört und ein Besuchermagnet in Thüringen ist. Schuchardt hatte auch den Museumsverband Thüringen mitgegründet und war von 2003 bis 2019 dessen Präsident. Zu seiner Verabschiedung kommt Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), der auch die Nachfolgerin ins Amt einführen will: Den Chefposten auf Thüringens bekanntester Burg übernimmt Franziska Nentwig.